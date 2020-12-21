У Росії зафіксований добовий COVID-рекорд - майже 29 тисяч випадків

За неділю в Російській Федерації зареєстрували 28 917 випадків зараження коронавірусом; це найвищий показник з початку пандемії.

Як передає кореспондент Укрінформу, це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф (загальноросійська статистика мінус показники незаконно анексованих Криму і Севастополя).

Таким чином, наразі загальна кількість інфікованих у Росії становить 2 850 042.

Найбільше нових випадків COVID-19 за минулу добу виявлено в Москві - 7797, Петербурзі - 3752, Московській області - 1523, Нижегородській - 501.

За неділю в країні одужали 19 684 людини, а всього з початку епідемії - 2 273 510. Від COVID-19 учора помер 481 пацієнт, при цьому загальне число летальних випадків досягло 50 723.

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За даними Worldometer, у світі зафіксовано 77 220 299 випадків коронавірусу, зокрема 1 700 584 летальних, одужали 54 126 635 осіб.