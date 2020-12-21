У Таїланді – спалах COVID-19 поблизу столиці
Укрінформ
У Таїланді десятки тисяч людей проходять тестування на коронавірус після виявлення сотень випадків, пов'язаних з найбільшим ринком морепродуктів країни.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Влада заблокувала прибережну провінцію Самут Сахон поблизу столиці Бангкока, де й знаходиться ринок, на якому працюють переважно трудові мігранти із М’янми.
Робітникам наказано залишатися вдома. Загалом протестують близько 40 тисяч людей з найближчих провінцій.
Таїланд був першою країною за межами Китаю, де зареєстрували випадки захворювання на COVID-19. Відтоді там фіксували відносно низький рівень захворюваності: до останнього спалаху у країні було зареєстровано понад 4 000 випадків коронавірусу та 60 смертей.
Наразі, за даними Worldometer, у Таїланді зафіксовано 5 289 випадків коронавірусу, майже тисяча з них - за останні два дні.