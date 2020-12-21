У світі зафіксували понад 77 мільйонів випадків COVID-19

Станом на ранок 21 грудня у світі зареєстрували 77 172 237 випадків коронавірусу, зокрема 1 699 644 смерті та 54 089 577 одужання.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

За ніч було зафіксовано вже 13 313 нових випадків і 497 нових смерті.

США продовжують лідирувати у світовому рейтингу за кількістю захворюваності, там з початку пандемії захворіло 18 267 579 осіб, з них 324 869 загинули.

Індія на другому місці (10 056 248 випадків, 145 843 смерті), а Бразилія на третьому (7 238 600 випадків, 186 773 смерті).

Фото: ANSA