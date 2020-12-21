Данія викопає та кремує мільйони вбитих раніше норок

Мільйони вбитих у Данії в рамках боротьби з коронавірусом норок через півроку викопають та спалять.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на заяву міністерства продовольства та ветеринарних справ Данії пише Bloomberg.

“Парламент Данії у неділю дав згоду на викопування близько 4 млн норок. Тварини будуть ексгумовані після шести місяців, що вважається достатньо довгим періодом для того, аби їх тушки гарантовано були вільними від вірусу та безпечними для переміщення. Після викопування, норки будуть спалені як промислові відходи”, - йдеться у матеріалі.

Bloomberg додає, що цим рішення уряд намагається покласти край скандалу, що призвів до відставки одного із членів уряду та зруйнував репутацію Данії як держави, яка краще, ніж інші, давала раду пандемії.

Нагадаємо: раніше цього року уряд Данії наказав знищити 17 млн норок, яких вирощували на фермах у країні, через їх можливе інфікування мутованим коронавірусом. На той момент Данія мала найбільшу індустрію норок у світі.

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Після цього ціла низка країн світу — Нідерланди, Іспанія, Швеція, Італія та США — повідомили про випадки SARS-CoV-2 серед норок.

Фото: ЕРА