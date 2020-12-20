Польща може почати COVID-вакцинацію 27 грудня

Вакцинація від коронавірусу в Польщі може розпочатися 27 грудня.

Про це заявив головний радник прем’єр-міністра РП з питань COVID-19 Анджей Горбан, інформує Polsatnews.pl.

“Маю абсолютну надію, що 27 грудня буде вакциновано першого поляка”,- заявив Горбан.

Він додав, що першу партію вакцини буде використано для щеплення лікарів та медсестер. Посадовець висловив сподівання, що переважна більшість медиків не відмовиться від вакцинації.

Горбан зазначив, що потрібно переконати якомога ширші прошарки населення, що щеплення – це безпечно і життєво необхідно.

Нещодавно уповноважений уряду Польщі з питань реалізації Національної програми щеплення Міхал Дворчик заявив про підписання з пожежними службами домовленості про те, що у невеликих населених пунктах рятувальники довозитимуть людей до пунктів щеплення.

У суботу речник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив, що вакцинація населення може розпочатися 27 чи 28 грудня, все залежатиме від термінів постачання вакцини.

Польща замовила 62 млн доз вакцини у шести виробників на загальну суму близько 2,4 млрд злотих (понад 500 млн євро).

Як повідомили Укрінформу в МОЗ Польщі, українці в РП зможуть зробити щеплення на тих самих правах, що й поляки. Вакцина для них буде безкоштовною.

Згідно з планом, спочатку у Польщі вакцинуватимуть медичний персонал, працівників соціальних служб. Потім щеплення робитимуть людям віком від 60 років, а також військовослужбовцям. На наступному етапі вакцинуватимуться професійні групи: вчителі, працівники критичної інфраструктури, громадського транспорту, чиновники, задіяні у боротьбі з пандемією. Крім того, на цьому етапі вакцинуватимуться особи віком до 60 років, які мають хронічні захворювання (хвороби легень, цукровий діабет, онкологічні захворювання, ожиріння). Потім вакцинація проводитиметься серед інших груп дорослого населення країни.

За минулу добу, 19 грудня, в Польщі зафіксовано понад 8,5 тис. нових випадків інфікування, померли 143 особи.

Загалом від початку пандемії у Польщі зафіксовано понад 1,2 млн випадків інфікування корнавірусом, померло понад 25,3 тисячі людей.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 76 723 207 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 1 694 064 летальні, одужало 53 849 456 людей.