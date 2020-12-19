Вибух у лікарні Туреччини: кількість жертв зросла

Кількість загиблих у результаті вибуху кисневого балона у лікарні турецького міста Газіантеп та подальшої пожежі зросла до дев’яти.

Як повідомляє Укрінформ, про це міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа написав у Твіттері.

«Трагічний випадок, який стався в реанімаційному відділенні в Газіантепі, засмутив усіх нас. Кількість загиблих досягла дев’яти. Інших пацієнтів, які постраждали в результаті пожежі, команди екстреної допомоги перевезли до сусідніх лікарень», - повідомив міністр.

Вибух у лікарні Туреччини / Фото: milliyet.com.tr

Як повідомляють ЗМІ, міністр Коджа вилетів до Газіантепа для проведення розслідування на місці події. У лікарні повідомили, що в реанімації на лікуванні в момент інциденту перебувала 21 особа.

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Вибух стався сьогодні в університетській лікарні у Газіантепі. Жертвами здебільшого стали пацієнти віком від 56 до 85 років, які проходили лікування від COVID-19.