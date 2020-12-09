У Нідерландах стався вибух у магазині
Про це повідомляє NOS, передає Укрінформ.
“У польському магазині стався ще один вибух, цього разу в торговому центрі Beverhof у Бевервейку, де знаходиться продуктовий магазин”, - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці повідомили, що вибух стався приблизно о 5:15 ранку, за місцевим часом. Зазначається, що це вже третій вибух за останні дні у різних магазинах одного власника. Минулої ночі вибух стався у продуктовому магазині, що у Алсмері. Ще один - стався в ніч на вівторок у Хесвейк-Дінтері.
Правоохоронці не виключають, що це може бути конфлікт між конкурентами.
Власник магазинів запевняє, що жодних погроз не отримував і не знає, хто може бути причетним до цього. Офіційно магазин в Бевервейку ще не працював. Власник готував його до відкриття.
Фото: MIZZLE MEDIA/MICHEL VAN BERGEN