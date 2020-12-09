На хімзаводі у США стався потужний вибух, є постраждалі

Унаслідок потужного вибуху на хімічному заводі в американському штаті Західна Вірджинія постраждали щонайменше четверо людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.

За даними місцевих чиновників, вибух цистерн із метанолом і хлорованим відбілювачем стався сьогодні у місті Белль о 5-ій годині ранку за Києвом.

Чотирьох постраждали вже госпіталізували. Проте про їхній стан наразі невідомо.

Жителів міста, які проживають у радіусі 40 км від заводу, закликають не виходити з дому. Також у цьому районі зачинять школи у середу.

More images of the Dupont Plant Incident pic.twitter.com/JoKjbWRKm8 — Tyler Clark (@postalworker95) December 9, 2020

Зазначається, що на заводі всього працює 200 людей.

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Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня на південному заході Великої Британії поблизу міста Бристоль на об'єкті з переробки відходів стався потужний вибух. Повідомлялося про «численні жертви» та зниклих безвісти.

Фото: WCHS