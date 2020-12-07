У сирійському місті знешкодили однотонну авіабомбу

У сирійському місті Ель-Баб знешкодили авіабомбу вагою 1 тонна, виявлену під фундаментом одного з будинків. Знешкодження провели турецькі військові.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіційну сторінку Міністерства національної оборони Туреччини у Twitter.

«Команда з утилізації вибухонебезпечних боєприпасів, що діє у складі командування ВПС, здійснила переміщення і знищення авіабомби загального призначення типу МК-84 вагою 1 тонна, яка була виявлена на глибині 5 метрів під землею під час розкопок фундаменту в центрі міста Ель-Баб», - йдеться у повідомленні.

Місто Ель-Баб знаходиться на півночі Сирії, неподалік кордону із Туреччиною, адміністративно належить до провінції Алеппо, перебуває під контролем турецьких військових.

Фото: @tcsavunma