У лікарні Туреччини вибухнув кисневий балон, загинули вісім пацієнтів

У лікарні на півдні Туреччини щонайменше вісім пацієнтів з коронавірусом загинули під час пожежі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР з посиланням на державні ЗМІ.

Пожежа сталася у результаті вибуху кисневого балона в приватній університетській лікарні Санко у Газіантепі.

Жертвами стали пацієнти віком від 56 до 85 років, які лікувалися від коронавірусу. Ще 14 пацієнтів, що проходять курс інтенсивної терапії, були переведені до інших лікарень.

Пожежу швидко загасили. Проводиться розслідування.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 19 грудня зафіксовано понад 76 млн випадків коронавірусу.

Фото: AA