Вибух газу під Харковом: позапланова перевірка виявила понад 460 порушень

Позапланова перевірка кількох дільниць компанії «Харківгаз», яку почали після вибуху і загибелі людей у с. Березівське під Харковом, виявила понад 460 різних порушень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Головного управління Держпраці у Харківській області.

«Фахівці облуправління Держпраці перевірили 4 дільниці Дергачівського відділення АТ «Оператор газорозподільної системи «Харківгаз»: Дергачівську, Золочівську, Богодухівську та Пересічанську. Було виявлено 468 порушень вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними перевірки, не були переглянуті навчальні плани та програми спеціального навчання з питань охорони праці, не виконувався технічний огляд трас надземних газопроводів згідно з встановленими термінами; різьбові і фланцеві з’єднання технологічного обладнання, трубопроводів і запірної арматури не перевірялися на герметичність приладовим методом або за допомогою мильної емульсії щомісяця; результати чергового технічного обслуговування не заносилися до паспортів ГРП; для проведення робіт у колодязях і котлованах працівники не забезпечені рятувальними поясами і шланговими протигазами; не витримується графік технічних оглядів і обходів підземних газопроводів; не витримується термін проведення технічного огляду ГРП один раз на місяць та інші порушення.

При цьому зазначається, що підприємство частину порушень усунуло під час перевірки. За її результатами Держпраці склало відповідний акт та видало обов’язкові до виконання приписи, а до адміністративної відповідальності (у вигляді штрафу) притягнули 10 посадових осіб підприємства.

У самій компанії результати перевірки кореспонденту агентства поки не прокоментували.

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня на газорегуляторному пункті в Дергачівському районі, за 20 км від Харкова, стався вибух газу. На місці загинули дві людини, ще восьмеро дістали травми. Згодом у реанімації помер ще один потерпілий, у якого було обпечено 70% тіла, в тому числі дихальні шляхи, і черепно-мозкова травма. Наразі у лікарні залишається один потерпілий унаслідок вибуху.

Спецкомісія ГУ Держпраці в області проводить спеціальне розслідування щодо вибуху, в ході якого проводилася позапланова перевірка.

Відкрито кримінальне провадження за фактом вибуху за ч. 2 ст. 273 (Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу України. У справі призначено 10 експертиз і комплексна експертиза, яка може тривати до пів року.