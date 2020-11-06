Вибух газу під Харковом: усіх постраждалих опитали, призначили 10 експертиз

Слідчі поліції вже опитали всіх постраждалих під час вибуху на газорегуляторному пункті під Харковом, який стався 28 жовтня, і очікує результати експертиз.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу у відділі комунікації поліції Харківщини.

«Слідство вже опитало всіх сімох потерпілих. Призначено 10 судово-медичних експертиз, які триватимуть до місяця. Також призначена комплексна експертиза (вибухо-технічна, пожежно-технічна та інженерно-технічна експертиза з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності). Вона може тривати від трьох місяців до пів року», - розповіли в поліції.

Поки правоохоронці не озвучують ніяких версій того, що саме могло призвести до вибуху: розслідування триває в рамках відкритого провадження за ст. 273 ч. 2 Кримінального кодексу України – це порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах.

У компанії «Харківгаз» також не говорять про версії та не висловлюють жодних припущень. Прессекретар «облгазу» Ольга Клименко у коментарі агентству зазначила, що 5 листопада в компанії пройшло установче засідання комісії із спеціального розслідування події під головуванням т.в.о. Голови державної служби України з питань праці. До цієї комісії включено представників фонду соціального страхування, ДСНС, профспілок, департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, державної служби України з питань праці та АТ «Харківгаз». «Компанія зацікавлена в об'єктивному та незалежному розслідуванні, готова до активної співпраці, щоб встановити причини трагічних подій. Будуть надані всі необхідні для розслідування дані», - запевнила Клименко.

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня на газорегуляторному пункті в с. Березівське Дергачівського району, за 20 км від Харкова, стався вибух природного газу, внаслідок чого на місці загинули дві людини, ще вісім отримали травми. Станом на 29 жовтня кількість жертв зросла: у реанімації помер один із 8 постраждалих, який отримав 70% опіків тіла та черепно-мозкову травму.

За інформацією на ранок 6 листопада, стан усіх постраждалих стабільний, двох людей випишуть наступного тижня, одна людина залишається в реанімації, але за кілька днів медики прогнозують переведення у звичайну палату опікового відділення.

Фото: ДСНС