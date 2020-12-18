У Німеччині - рекордна кількість COVID-хворих та померлих за добу

Кількість нових інфікувань коронавірусом у Німеччині зростає і вперше перевищила 30-тисячну позначку за 24 години.

Це передає кореспондент Укрінформу з посиланням на дані Інституту Роберта Коха.

За 17 грудня з усієї країни надійшли дані про 33 тис. 777 нових випадків. Водночас це також 3,5 тис. неврахованих напередодні з технічних причин даних однієї із федеральних земель. Але навіть без них показник перевищує 30 тисяч, вперше з початку пандемії.

Кількість смертей за останні 24 години сягнула 813, що є другим найвищим показником. Рекорд у 952 летальних випадки був зафіксований минулої середи. Загалом з кінця січня 2020 року померли 24 тис. 938 людей.

Загальна кількість інфікувань у Німеччині за 11 місяців сягнула 1 млн 439 тис. 938. За підрахунками RKI, одужали близько 1 млн 069 тис. 400 людей.

Як повідомлялось, із середи, 16 грудня, у ФРН діє жорсткий локдаун, який триватиме щонайменше до 10 січня.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 75 млн 282 тис. 798 випадків COVID-19, зокрема 1 млн 668 тис. 356 летальних, одужали 52 млн 852 тис. 602 людини.