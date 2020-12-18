Радник Байдена захворів на COVID-19
Про це заявила речниця перехідної команди Байдена Кейт Бедінгфілд, передає Укрінформ з посиланням на CNN.
Річмонд здав експрес-тест на коронавірус після того, як відчув легкі симптоми хвороби. Очікується, що він пробуде на самоізоляції наступні 14 днів і повернеться до роботи з командою після отримання негативного тесту.
Як зазначається, Річмонд 15 грудня був присутній в Атланті на заходах, пов’язаних з виборами до Сенату у Джорджії, де також був Джо Байден.
«Річмонд перетинався з обраним президентом на відкритому повітрі. Вони були у масках і перебували в одному місці менше 15 хвилин», - сказала Бедінгфілд.
За її словами, Байден напередодні, 17 грудня, вже здав ПЛР-тест на коронавірус, і його результат виявився негативним.
Речниця додала, що радник прибув до штату Джорджія окремо від Джо Байдена.
Як повідомляв Укрінформ, раніше у листопаді Байден оголосив про призначення ключових посадовців перехідної адміністрації. Зокрема Седрік Річмонд обійме посаду директора канцелярії Білого дому з публічних питань.
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