Радник Байдена захворів на COVID-19

У члена майбутньої адміністрації Джо Байдена Седріка Річмонда, який працюватиме у Білому домі старшим радником, виявили коронавірус.

Про це заявила речниця перехідної команди Байдена Кейт Бедінгфілд, передає Укрінформ з посиланням на CNN.

Річмонд здав експрес-тест на коронавірус після того, як відчув легкі симптоми хвороби. Очікується, що він пробуде на самоізоляції наступні 14 днів і повернеться до роботи з командою після отримання негативного тесту.

Як зазначається, Річмонд 15 грудня був присутній в Атланті на заходах, пов’язаних з виборами до Сенату у Джорджії, де також був Джо Байден.

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«Річмонд перетинався з обраним президентом на відкритому повітрі. Вони були у масках і перебували в одному місці менше 15 хвилин», - сказала Бедінгфілд.

За її словами, Байден напередодні, 17 грудня, вже здав ПЛР-тест на коронавірус, і його результат виявився негативним.

Речниця додала, що радник прибув до штату Джорджія окремо від Джо Байдена.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у листопаді Байден оголосив про призначення ключових посадовців перехідної адміністрації. Зокрема Седрік Річмонд обійме посаду директора канцелярії Білого дому з публічних питань.

Фото: Drew Angerer/Getty Images