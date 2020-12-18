Сьогодні - Міжнародний день мігранта

Світова спільнота відзначає 18 грудня Міжнародний день мігранта.

Саме 18 грудня 1990 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила Міжнародну конвенцію про захист прав всіх трудящих-мігрантів та членів їх сімей.

Сьогодні в результаті глобалізації та досягнень в галузі зв’язку та транспорту значно збільшилася кількість людей, які прагнуть і здатні переміститися в інші місця.

Нині це явище привертає дедалі більшу увагу світової спільноти. 19 вересня 2016 року Генеральна Асамблея прийняла ряд зобов'язань під час першого в історії засідання високого рівня з питань біженців та мігрантів з тим, щоб посилити заходи захисту цих осіб. Ці зобов'язання містяться в Нью-Йоркській декларації. Окрім того, цей документ засвідчує політичну волю світових лідерів, спрямовану на порятунок життів, захист прав людини і справедливий розподіл відповідальності на глобальному рівні. 10 грудня 2018 року на Міжурядовій конференції в Марракеші (Марокко) представники 164 держав схвалили Глобальний договір про безпечну, впорядковану і легальну міграцію.

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За даними ООН, частка мігрантів в загальній чисельності жителів планети майже не змінюється протягом останніх десятиліть і становить близько 3,5%. Майже половина всіх мігрантів на планеті мешкають лише в десяти країнах: США, Німеччині, Саудівській Аравії, Росії, Великій Британії, ОАЕ Франції, Канаді, Австралії, Італії. Найбільше міжнародних мігрантів походить з Індії, Мексики та Китаю.

За кількістю міжнародних мігрантів українського походження Україна посідає 8-ме місце. Водночас у зв’язку з російською окупацією Криму і війною на Донбасі країна переживає бум внутрішньої міграції. На сьогодні в Україні налічується близько 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб.