У Вроцлаві відкрили Інститут прав мігрантів

Фундація Україна та Почесне консульством України у Вроцлаві створили Інститут прав мігрантів, який займатиметься потребами мігрантів.

Про це повідомляє пресслужба генерального консульства України в Кракові, передає Укрінформ.

«Інститут прав мігрантів - нова незалежна установа, створена почесним консульством України у Вроцлаві та Фундацією Україна, яка займатиметься потребами мігрантів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 10 грудня разом з усією світовою спільнотою генеральне консульство України в Кракові долучилося до відзначення Міжнародного дня прав людини. Консул генерального консульства України в Кракові Максим Музичко взяв участь в онлайн-конференції, присвяченій відкриттю Інституту прав мігрантів у місті Вроцлав.

Як зауважується на сайті Фундації Україна, новостворений інститут буде займатися потребами мігрантів комплексно, а не лише питаннями первинної допомоги з легалізацією перебування та праці.

Зауважується, що інститут має на меті втілення широкого спектру діяльності, що допоможе мігрантам відчути себе повноцінною частиною суспільства, як у своїй власній свідомості, так і у свідомості приймаючого суспільства.

«Легалізація праці та перебування іноземців – це тільки одна з галузей нашої діяльності. Наша найбільша мета – розглядати іноземців як одну з суспільних груп, що проживають у Польщі. Ми прагнемо якомога більше активувати цю групу жителів, через освіту та допомогу у створенні власних громадських ініціатив. З іншого боку, ми хочемо привернути увагу до факту, що правові акти часто не беруть до уваги іноземців та їх потреби. Інститут прав мігрантів прагне, аби іноземці розглядалися державою як одна з суспільних груп, що має свої права та інтереси», – наголосив керівник інституту Бартоломей Потоцький.

Серед головних напрямків роботи новоствореного інституту – консультаційна діяльність, налагодження міжсекторної співпраці для покращення становища не тільки іноземців, а й усіх зацікавлених груп, які функціонують в новому багатокультурному середовищі, тощо.

Як зазначив Потоцький, «інститут стане центром, що об’єднуватиме силові служби, органи державного управління, експертів та мігрантів. Це буде місце обміну думками і реального, надійного співробітництва».

Інститут має амбіції стати просвітницьким центром, котрий буде впливати на формування громадської думки. Для цього фахівці установи та запрошені спеціалісти будуть публікувати на інформаційних каналах ІПМ свої аналізи, думки, новини та коментарі, що стосуються ситуації мігрантів в Польщі.

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Слідкувати за оновленнями установи можна на сторінках в соціальних мережах Фейсбук, Інстаграм, Твіттер та Ютуб:

https://www.facebook.com/IPM.Instutut.Praw.Migrantow,

https://www.instagram.com/ipm_wroclaw/,

https://twitter.com/Instytutipm,

https://www.youtube.com/channel/UCS9Afcq5gYybQwMTOvfeGXg?view_as=subscriber.

Детальна інформація про установу, її мету та завдання за посиланням.

Фото: Укрінформ, krakow.mfa.gov.ua