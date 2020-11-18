Українським трудовим мігрантам в Норвегії безкоштовну допомогу пропонує Ресурсний центр від Карітас

Українські трудові мігранти, які працюють в Норвегії та потребують інформаційної допомоги з податкових питань, трудового законодавства, своїх прав тощо, можуть, зокрема, звернутися до Ресурсного центру для мігрантів в Осло від гуманітарної організації Карітас Норвегія (Caritas Norge).

Про це повідомила співробітниця Карітас Норвегія Наталія Єремєєва (Nataliya Yeremeyeva) на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Укрінформ. Допис Єремєєвої також розміщений в групі Українці в Норвегії.

«Тиждень тому я опублікувала пост, в якому запитувала про проблеми, з якими стикаються українські мігранти в Норвегії. Не секрет, що багато українців уже добре інтегрувалися у норвезьке суспільство, але залишається чимало тих, хто все ще погано знає мову та свої права в цій країні. З багатьох дописів виходило, що українські мігранти не звикли звертатися за допомогою та не знають, де її можна отримати. Одна з таких можливостей - це Ресурсний центр для мігрантів від Карітас Норвегія», - зазначила Єремєєва.

Вона додала: «Мені хотілося б, щоб українці знали про можливість такої безкоштовної допомоги в Норвегії», зауваживши, що більше інформації можна знайти за посиланнями https://www.caritas.no/caritas-infosenter-oslo/ та https://www.facebook.com/ressurssenteroslo.

Як розповіла співробітниця Карітас Норвегія, тільки минулого року центр загалом відвідало близько 40 тисяч мігрантів. «У центрі працюють волонтери, які надають інформаційну допомогу різними мовами, в тому числі російською та польською, що зазвичай є зрозумілими для українців. Якщо кількість звернень від українців зростатиме, Карітас може забезпечити україномовних консультантів», - додала жінка.

Вона зауважила, що найчастіше до Ресурсного центру «звертаються з питаннями, пов'язаними з NAV (Norwegian Labour and Welfare Administration, Норвезька служба праці і соціального забезпечення – ред.), UDI (Norwegian Directorate of Immigration, Імміграційне управління Норвегії – ред.), податковою, а також юридичними проблемами на роботі - експлуатацією, невиплатою заробітньої платні, відпускних тощо».

Як повідомила співробітниця Карітас Норвегія, протягом останнього місяця через пандемію Ресурсний центр працює в телефонному режимі. «Але я сподіваюся, що вже скоро ми зможемо відновити роботу вживу в форматі drop in», - зазначила жінка.

Раніше в своєму дописі Єремєєва зауважила: «Незважаючи на корону, статистика UDI вказує, що кількість трудових мігрантів з України поступово збільшується», і додала, що, «за даними UDI, українці на другому місці після в'єтнамців за кількістю сезонних працівників цього року серед громадян третіх країн».