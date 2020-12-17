Європа оцінить COVID-вакцини Pfizer і BioNTech до кінця грудня

Європейське медичне агентство (EMA), яке займається оцінкою ліків, зокрема сертифікацією вакцин, має ухвалити рішення щодо вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech до кінця грудня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі із посиланням на EMA.

“Зустріч профільного комітету запланована на 21 грудня, щоб ухвалити рішення щодо вакцини”, - йдеться у повідомленні.

ЕМА 21 грудня має ухвалити рішення щодо вакцини компаній Pfizer і BioNTech. Також схвалення очікує вакцина компанії Moderna. Свій висновок щодо неї EMA планує винести у січні 2021 року.

EMA прагне завершити оцінку якнайшвидше, аби можна було використовувати вакцину. Однак фахівці мають переконатися, що вакцини від коронавірусу якісні, безпечні та ефективні.

Як повідомляв Укрінформ, на початку грудня на Європейське медичне агентство була здійснена кібератака.

Схвалення вакцини агентством EMA необхідне для початку програми вакцинації. Це дозволить застосовувати препарати на ринку країн Євросоюзу.