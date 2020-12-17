У Євросоюзі погодили нові санкції проти режиму Білорусі

Члени Євросоюзу погодили новий - уже третій - пакет санкцій проти режиму Лукашенка: обмеження запровадять проти 29 фізичних осіб і семи компаній.

Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.

«Посли країн ЄС у середу, 16 грудня, одноголосно схвалили візові та майнові заборони щодо 29 фізичних осіб, а також вперше - проти цілої низки підприємств», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається з посиланням на дипломатів, у новий штрафний список включені сім білоруських компаній і організацій. Їхнє майно в Євросоюзі буде заморожено, і вони не зможуть вести там бізнес.

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Очікується, що новий пакет санкційних заходів буде схвалено на засіданні Ради міністрів країн Євросоюзу 17 грудня. «За словами дипломатів, це проста формальність, оскільки принципове рішення вже винесено», - додає DW.

Як повідомлялося, у Білорусі не вщухають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було проголошено Олександра Лукашенка.

Влада Білорусі продовжує використовувати репресії проти учасників мирних протестів.