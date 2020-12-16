Рівень смертності в Росії сягнув максимуму за 10 років на тлі пандемії

Рівень смертності в Росії на тлі пандемії коронавірусу сягнув максимального значення за останні 10 років.

Як передає Укрінформ, це випливає з розрахунків РБК з посиланням на дані Росстату.

Рівень смертності в РФ у січні-жовтні 2020 року становив 113,2 людини на 10 тисяч населення. Це максимум з 2010 року, коли той самий показник сягнув 119,3 померлих на 10 тисяч населення. Тоді смертність у Росії зросла через аномально спекотне літо і масштабні лісові пожежі.

Загальна кількість померлих у РФ, за даними Росстату, в січні-жовтні 2020 року сягнула 1,661 млн осіб. В останній раз до цього абсолютна смертність була вищою в січні-жовтні 2010 року і становила 1,704 млн осіб.

Видання також підрахувало надлишкову смертність у квітні-жовтні 2020 року. За даними РБК, вона становила 140,2 тисячі осіб. Загальну кількість померлих з COVID-19 за той самий період Росстат оцінив у 78,6 тисячі осіб. Решта втрат може бути пов'язана як з недообліком смертей від коронавірусу, так і з непрямими ефектами пандемії, зокрема, перевантаженістю системи охорони здоров'я, пояснили російські демографи.

Згідно з офіційними даними, від коронавірусу в РФ померли більш як 47 тисяч осіб.