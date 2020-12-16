Модного магната затримали за звинуваченням у сексуальній експлуатації протягом 25 років

Поліція Канади затримала 79-річного засновника відомої у світі моди корпорації Nygard, 79-річного мільйонера Пітера Найгарда, за звинуваченнями у торгівлі людьми з метою їх сексуальної експлуатації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Найгарда затримали за запитом американських правоохоронців, які також вимагають його екстрадиції.

Сам мільйонер, який відкидає всі звинувачення на свою адресу, наразі перебуває під вартою.

79-річному засновнику корпорації Nygard інкримінують дев’ять злочинів, серед яких торгівля людьми з метою їх сексуальної експлуатації та рекет.

За даними правоохоронців, понад десять років тому Найгард використав вплив та ресурси своєї компанії "для вербування та утримання дорослих та неповнолітніх жінок як для власного сексуального задоволення, так і сексуального задоволення його друзів та ділових партнерів". Серед його жертв були жінки та неповнолітні дівчата з неблагополучних сімей, зокрема, зі США, Канади та Багамських островів, які іноді мали історію жорстокого поводження.

Його статки оцінюються в 700 мільйонів доларів США.

Фінсько-канадський мультимільйонер заснував корпорацію Nygard у Канаді у 60-х роках і з того часу компанія стала всесвітньо відомою. У лютому цього року він залишив посаду голови компанії на тлі інформації, що американські правоохоронці почали проти нього розслідування за експлуатацію дітей.

фото: The Mega Agency / Vida Press