На 94-річного експрезидента Франції відкрили справу за сексуальні домагання

Паризька прокуратура відкрила карну справу на 94-річного колишнього президента Франції, діючого члена Конституційної ради країни Валері Жискара д'Естена за сексуальні домагання до німецької журналістки.

Про це йдеться в офіційній заяві прокуратури, повідомляє бельгійське видання Sudinfo.

«Колишній президент Валері Жискар д'Естен є предметом розслідування, відкритого в понеділок на скаргу німецької журналістки Анн-Катрін Страке, яка звинувачує його в сексуальних домаганнях наприкінці 2018 року», - йдеться у заяві.

Розслідування доручено співробітникам бригади по боротьбі зі злочинами проти особистості (BRDP).

37-річна німецька журналістка Анн-Катрін Страке подала скаргу до суду на 94-літнього експрезидента Франції Валері Жискара д'Естена за сексуальне насильство ще 10 березня. Копії її скарги є у розпорядженні Le Monde та німецького видання Süddeutsche Zeitung. Анн-Катрін Страке стверджує, що колишній глава держави (з 1974 по 1981 рік) поклав руку на її сідниці під час інтерв'ю наприкінці 2018 року.

«Мені приємно дізнатися, що прокуратура зареєструвала мою кримінальну скаргу і вирішила відкрити розслідування», - заявила Страке журналістам, додавши, що вона «звичайно, готова до співпраці з французьким правосуддям у контексті цього розслідування». За словами німкені, вона вирішила розповісти свою історію, тому що люди повинні знати, як колишній президент Франції сексуально домагався журналістки. «У даному випадку - мене після інтерв'ю», - заявила Анн-Катрін Страке.

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Адвокат Валері Жискара д'Естена від коментарів ЗМІ утримався.

Як повідомляв Укрінформ, подія сталася 18 грудня 2018 року. У той день Страке брала інтерв’ю у кабінеті д'Естена на бульварі Сен-Жермен у Парижі для німецького суспільного мовника WDR з нагоди 100-річчя від дня народження колишнього федерального канцлера Гельмута Шмідта (1918-2015).

Два роки тому французький парламент одностайно ухвалив новий закон проти сексуального насильства та сексуальних домагань. Згідно з положеннями цього закону за подібні дії правопорушник може бути позбавлений волі на два роки та мусить сплатити штраф у розмірі 30 тисяч євро.

П’ять років тому колишній президент Франції д'Естен під час лекції в Московському державному університеті піддав сумнівам належність Україні півострова Крим. На його думку, питання територіальної цілісності країн потрібно вирішувати на рівні ООН. Також цей політик закликав скасувати санкції, введені Євросоюзом проти РФ за анексію Криму та війну на сході України.

Фото: LP