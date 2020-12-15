Голову Асоціації журналістів Білорусі викликали на допит

Голову Білоруської асоціації журналістів Андрія Бастунця викликали 16 грудня в Слідчий комітет на допит у кримінальній справі, що стосується закликів до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.

«Андрія Бастунця викликають на допит на 10:00 як свідка у кримінальній справі, заведеній за ст. 361 (заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь)», - повідомляє пресслужба БАЖ.

З чим може бути пов'язаний виклик на допит, Бастунець не знає.

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ГО «Білоруська асоціація журналістів» - добровільне, недержавне, непартійне об'єднання громадян, які займаються професійною журналістською діяльністю або сприяють її розвитку. Як зазначає пресслужба, в останні місяці в рамках статутної діяльності БАЖ надає допомогу членам асоціації, чиї права порушуються.

Повідомляється, що Бастунець - член основного складу Координаційної ради (КС) з врегулювання політичної кризи, яку було створено в серпні з ініціативи екскандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської. Репресії торкнулися всіх членів президії і більшості членів основного складу КР - багато з них потрапили під кримінальне переслідування, були затримані або вимушено поїхали за кордон.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був проголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.

Фото: rada.vision