У Мінську силовики затримали пенсіонерів - учасників «Маршу мудрості»

У Мінську силовики затримали десятки пенсіонерів - учасників "Маршу мудрості".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Onliner.by.

Біля новорічної ялинки на площі Незалежності зібралися люди похилого віку, які водили хоровод і скандували: «Живе Білорусь!».

Силовики оточили учасників маршу. За інформацією видання і за словами очевидців, ОМОН почав відводити деяких людей в автобуси.

Також надійшла інформація про закриття на вхід і вихід однієї зі станцій метро.

Крім того, за словами очевидців, співробітники ДАІ не пропускали в напрямку площі Незалежності громадський транспорт.

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За інформацією порталу Tut.by, силовики відвели учасників маршу в автобуси і залишили центральну площу Мінська. Рух транспорту відновлено.

Пенсіонери в Мінську багато тижнів поспіль проводять акції протесту під назвою «Марш мудрості» проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада Білорусі продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.

Як повідомляв Укрінформ, на недільному марші в Мінську 13 грудня співробітники правоохоронних органів затримали понад 300 осіб.

Фото: Tut.by