У Мінську силовики затримали пенсіонерів - учасників «Маршу мудрості»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Onliner.by.
Біля новорічної ялинки на площі Незалежності зібралися люди похилого віку, які водили хоровод і скандували: «Живе Білорусь!».
Силовики оточили учасників маршу. За інформацією видання і за словами очевидців, ОМОН почав відводити деяких людей в автобуси.
Також надійшла інформація про закриття на вхід і вихід однієї зі станцій метро.
Крім того, за словами очевидців, співробітники ДАІ не пропускали в напрямку площі Незалежності громадський транспорт.
За інформацією порталу Tut.by, силовики відвели учасників маршу в автобуси і залишили центральну площу Мінська. Рух транспорту відновлено.
Пенсіонери в Мінську багато тижнів поспіль проводять акції протесту під назвою «Марш мудрості» проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада Білорусі продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.
Як повідомляв Укрінформ, на недільному марші в Мінську 13 грудня співробітники правоохоронних органів затримали понад 300 осіб.
Фото: Tut.by