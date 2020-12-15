У Франції - рекордно низька кількість нових випадків коронавірусу

У Франції зареєстрована найнижча за попередні місяці кількість нових інфікувань упродовж доби, але смертність залишається високою.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це засвідчила актуальна статистика Національного агентства охорони здоров’я.

За попередні 24 години у країні виявлено 3063 нових інфікувань коронавірусом. Цей показник майже удвадцятеро нижчий, ніж було зафіксовано на початку листопада (близько 60 тис.), при загальній тенденції упродовж осені у 20-40 тис. нових інфікувань за добу.

Водночас за попередні 24 години від COVID-19 померли 372 людини.

Загалом з початку епідемії у березні у Франції зафіксовано 2 379 915 інфікувань коронавірусом; сталося 58 282 летальних випадки.

Як повідомляв Укрінформ, у Франції з 15 грудня розпочався другий етап поступового виходу з режиму загальнонаціонального карантину.

Деякі жорсткі обмежувальні заходи скасовані або послаблені, але уводиться по всій території країни комендантська година у період з 20.00 по 6.00.

Громадянам дозволяється залишати місця проживання без оформлення спеціальних дозволів, включаючи подорожі поміж регіонами країни.

Закритими залишатимуться громадські заклади, зокрема театри, музеї, ресторани, бари і спортивні зали.

Окрім цього, обмеження стосуються публічних зібрань.