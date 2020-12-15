У Франції - рекордно низька кількість нових випадків коронавірусу
Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це засвідчила актуальна статистика Національного агентства охорони здоров’я.
За попередні 24 години у країні виявлено 3063 нових інфікувань коронавірусом. Цей показник майже удвадцятеро нижчий, ніж було зафіксовано на початку листопада (близько 60 тис.), при загальній тенденції упродовж осені у 20-40 тис. нових інфікувань за добу.
Водночас за попередні 24 години від COVID-19 померли 372 людини.
Загалом з початку епідемії у березні у Франції зафіксовано 2 379 915 інфікувань коронавірусом; сталося 58 282 летальних випадки.
Як повідомляв Укрінформ, у Франції з 15 грудня розпочався другий етап поступового виходу з режиму загальнонаціонального карантину.
Деякі жорсткі обмежувальні заходи скасовані або послаблені, але уводиться по всій території країни комендантська година у період з 20.00 по 6.00.
Громадянам дозволяється залишати місця проживання без оформлення спеціальних дозволів, включаючи подорожі поміж регіонами країни.
Закритими залишатимуться громадські заклади, зокрема театри, музеї, ресторани, бари і спортивні зали.
Окрім цього, обмеження стосуються публічних зібрань.