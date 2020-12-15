Дуда написав Байдену вітального листа

Президент Польщі Анджей Дуда привітав новообраного президента США Джо Байдена з оголошенням результатів голосування членів Електорального коледжу США.

Він наголосив на наявності викликів у Східній Європі, на які потрібно реагувати спільно, зокрема імперські амбіції та порушення територіальної цілісності країн. Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться у вітальному листі Дуди на адресу Байдена, опублікованому на сайті президента РП.

“Cьогодні ми маємо протидіяти викликам, які загрожують рівновазі світової безпеки, джерелом яких є імперські сентименти, зловживання владою і порушення прав людини. Як міжнародна спільнота ми маємо бути рішучими і говорити єдиним, сильним голосом на захист суверенітету, демократичних прав, територіальної цілісності та вільних народів”, - написав Дуда.

Він запевнив, що Польща рішуче підтримуватиме демократичні зміни за східним кордоном, і висловив сподівання, що США під керівництвом Байдена будуть тісно співпрацювати з Варшавою в цьому напрямку.

Дуда побажав Байдену вдалої каденції на посту 46-го президента США. Він наголосив, що фундамент двосторонньої співпраці між Польщею та США є сильним та взаємокорисним і спирається на стратегічний діалог у багатьох сферах, зокрема у безпеці та обороні, економічній співпраці та у сфері інновацій.

Він звернув увагу, що США є активним учасником Ініціативи Трьох морів, інвестувавши у фонд Тримор’я кошти на реалізацію регіональних енергетичних проєктів. Сланцевий газ із США є одним із гарантів забезпечення диверсифікації джерел енергопостачання до Польщі.

Дуда також подякував новообраному президентові за те, що в 2016 році на саміті НАТО у Варшаві експрезидент Барак Обама і Байден як віцепрезидент США погодилися на збільшення американської присутності у Польщі, посилюючи тим самим безпеку східного флангу НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок система електорального коледжу США формально підтвердила перемогу Джо Байдена на виборах глави Білого дому.

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