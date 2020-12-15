У Канаді вже роблять вакцинування від COVID-19 уразливим сферам населення

У двох канадських провінціях у понеділок почалася кампанія зі щеплення від COVID-19 найбільш уразливих людей.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, перші кілька тисяч доз вакцини від Pfizer-BioNTech прибули до провінцій Квебек та Онтаріо у ніч на понеділок.

Першою канадкою, яка отримала заповітне щеплення стала 89-річна мешканка закладу тривалого догляду у Квебек-сіті Жизель Левеск. За кілька хвилин після цього друге у Канаді щеплення від COVID-19 отримала у Торонто працівниця закладу тривалого догляду Аніта Куіданген.

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Зазначимо, що у першій партії Канада отримала усього близько 30 тисяч вакцин від Pfizer-BioNTech, які для вироблення ефективного імунітету повинні бути уведені кожній людині двічі протягом кількох тижнів. Усі вакцини із первинної поставки будуть розподілені між провінціями пропорційно до населення. Ще близько 200 тисяч доз вакцин повинні надійти у країну протягом найближчих днів. Пріоритет на щеплення від COVID-19 мають резиденти й співробітники закладів тривалого догляду.

Додамо: станом на вечір неділі на території Канади було зареєстровано 74 059 активних випадків COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 13 431 життя.