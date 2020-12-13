Під Парижем чоловік напав із ножем на перехожих

У місті Антоні неподалік французької столиці чоловік напав на вулиці на перехожих і серйозно поранив ножем трьох осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Le Figaro.

Підкреслюється, що загиблих у результаті нападу немає. Постраждалі отримали удари ножем по тулубу. Наразі їх госпіталізовано.

Нападника було швидко заарештовано. У поліції вважають, що напад «не має терористичного чи кримінального характеру». Адже, за даними правоохоронців, нападник «страждає від серйозних психічних розладів шизофренічного типу».

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Як передавав Укрінформ, 29 жовтня цього року внаслідок нападу чоловіка з ножем на людей у базиліці Успіння Богородиці в Ніцці загинуло троє людей. За словами мера Ніцци Крістіана Естрозі, якого цитує Franceinfo, нападник, коли йому надавали медичну допомогу, повторював: «Аллах Акбар».

Національна антитерористична прокуратура класифікувала злочин як убивство та посягання на убивство, пов’язані з діяльністю терористичної організації.