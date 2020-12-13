Під Парижем чоловік напав із ножем на перехожих
Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Le Figaro.
Підкреслюється, що загиблих у результаті нападу немає. Постраждалі отримали удари ножем по тулубу. Наразі їх госпіталізовано.
Нападника було швидко заарештовано. У поліції вважають, що напад «не має терористичного чи кримінального характеру». Адже, за даними правоохоронців, нападник «страждає від серйозних психічних розладів шизофренічного типу».
Як передавав Укрінформ, 29 жовтня цього року внаслідок нападу чоловіка з ножем на людей у базиліці Успіння Богородиці в Ніцці загинуло троє людей. За словами мера Ніцци Крістіана Естрозі, якого цитує Franceinfo, нападник, коли йому надавали медичну допомогу, повторював: «Аллах Акбар».
Національна антитерористична прокуратура класифікувала злочин як убивство та посягання на убивство, пов’язані з діяльністю терористичної організації.