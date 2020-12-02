Чоловік з ножем напав на відвідувачок магазину у Британії

Невідомий чоловік поранив ножем двох жінок у магазині Marks & Spencer, який розташований у місті Бернлі, центральна частина Англії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Сам напад стався у середу о пів на десяту години ранку за місцевим часом.

За даними місцевої поліції, поранені у важкому стані жінки були госпіталізовані. Тим часом силовики вже затримали 57-річного чоловіка за підозрою вбивства. Він уже перебуває під вартою.

Також правоохоронці вже знайшли сам ніж, і посилили патрулювання у районі атаки.

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Слідство має встановити всі обставини різанини, однак наразі детективи вважають, що чоловік діяв самостійно.

Як повідомляв Укрінформ, у супермаркеті Гааги (Нідерланди) сталася різанина, нападник поранив двох людей.

Фото: BBC