У Швейцарії жінка з ножем накинулась на відвідувачок торгового центру
Укрінформ
У швейцарському місті Лугано жінка з ножем накинулася на двох відвідувачок торгового центру, завдавши одній з них серйозних поранень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
У поліції заявили, що нападниця схопила одну жінку за шию, а другій завдала ножових поранень.
Зазначається, що одна з потерпілих зазнала серйозних травм, які не становлять небезпеки для життя. У другої потерпілої легкі ушкодження.
Нині 28-річна підозрювана перебуває під вартою.
Поліція заявила, що не виключає терористичних мотивів нападу. Триває розслідування інциденту.