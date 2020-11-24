У Швейцарії жінка з ножем накинулась на відвідувачок торгового центру

У швейцарському місті Лугано жінка з ножем накинулася на двох відвідувачок торгового центру, завдавши одній з них серйозних поранень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

У поліції заявили, що нападниця схопила одну жінку за шию, а другій завдала ножових поранень.

Зазначається, що одна з потерпілих зазнала серйозних травм, які не становлять небезпеки для життя. У другої потерпілої легкі ушкодження.

Нині 28-річна підозрювана перебуває під вартою.

Поліція заявила, що не виключає терористичних мотивів нападу. Триває розслідування інциденту.