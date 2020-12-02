У супермаркеті Гааги сталася різанина, нападник поранив двох людей

У супермаркеті Гааги сталася різанина, нападник поранив двох людей

Відео
Укрінформ
У нідерландському місті Гаага в супермаркеті, що в самому центрі міста, невідомий з ножем напав на людей. 

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, поранено двох людей. Їх доправили до лікарні. Відомо, що один з постраждалих притомний, і це працівник супермаркету.

Також сталася пожежа. Наразі правоохоронці з’ясовують чи пов’язані між собою ці два інциденти. Поліція повідомила, що наразі про тероризм не йдеться, триває слідство.

За даними правоохоронців, підозрюваний - високий чоловік років 30. Свідки бачили, як він утікав із супермаркету.

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У Twitter можна побачити відео одразу після інциденту. Вулиця перекрита, видно "швидкі" та авто поліції.

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