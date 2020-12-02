У супермаркеті Гааги сталася різанина, нападник поранив двох людей

У нідерландському місті Гаага в супермаркеті, що в самому центрі міста, невідомий з ножем напав на людей.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, поранено двох людей. Їх доправили до лікарні. Відомо, що один з постраждалих притомний, і це працівник супермаркету.

Також сталася пожежа. Наразі правоохоронці з’ясовують чи пов’язані між собою ці два інциденти. Поліція повідомила, що наразі про тероризм не йдеться, триває слідство.

Huge police operation at Grote Markt in the #TheHague. You may want to avoid the area. pic.twitter.com/daTShQREtJ — Dr. Yannick Veilleux-Lepage 😷 (@YVeilleuxLepage) December 2, 2020

За даними правоохоронців, підозрюваний - високий чоловік років 30. Свідки бачили, як він утікав із супермаркету.

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У Twitter можна побачити відео одразу після інциденту. Вулиця перекрита, видно "швидкі" та авто поліції.