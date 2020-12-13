У Білорусі анонсували недільний «Марш народного обвинувачення»

У Білорусі в неділю опівдні стартує чергова акція протесту - «Марш народного обвинувачення», направлена проти репресій щодо мирних демонстрантів і опозиції з боку режиму Лукашенка.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Телеграм-канал Nexta.

«Ми пам'ятаємо всі імена репресованих - і назвемо кожне ім'я тих, хто у репресіях винен. Міжнародний тиск на підтримку наших вимог збільшується. Прокуратури інших країн відкривають справи за універсальною юрисдикцією, які не можна спустити на гальма або закрити дзвінком прокурору», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в суботу, 12 грудня, у різних районах Мінська і передмість білоруської столиці люди вийшли на неанонсовані акції протесту.

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У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада країни продовжує використовувати репресії проти учасників мирних протестів.

Фото: TUT.by