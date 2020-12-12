У Білорусі люди вийшли на «Марш народного звинувачення»

У різних районах Мінська і передмість столиці Білорусі люди в суботу вийшли на неанонсовані акції протесту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Примітно, що на популярних білоруських Telegram-каналах не було ніяких оголошень з приводу суботніх акцій.

Ймовірно, після того, як протести перемістилися з центральних вулиць на периферію, люди самі стали вирішувати, коли і як проводити мітинги.

Як повідомляв Укрінформ, на неділю, 13 грудня, в Білорусі заплановано «Марш народного звинувачення». Організатори закликають білорусів долучитися до збору доказів злочинів режиму і надсилати матеріали до Єдиної книги реєстрації злочинів, створеної за дорученням лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської.

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У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.

Фото: TUT.by