У Білорусі люди вийшли на «Марш народного звинувачення»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Примітно, що на популярних білоруських Telegram-каналах не було ніяких оголошень з приводу суботніх акцій.
Ймовірно, після того, як протести перемістилися з центральних вулиць на периферію, люди самі стали вирішувати, коли і як проводити мітинги.
Як повідомляв Укрінформ, на неділю, 13 грудня, в Білорусі заплановано «Марш народного звинувачення». Організатори закликають білорусів долучитися до збору доказів злочинів режиму і надсилати матеріали до Єдиної книги реєстрації злочинів, створеної за дорученням лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської.
У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.
Фото: TUT.by