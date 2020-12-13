США вже завтра почнуть розповсюджувати вакцину від COVID-19 поміж штатами

Вакцина від COVID-19 виробництва компанії Pfizer надійде до центрів розповсюдження у США в понеділок.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на генерала Густава Перна, оперативного керівника програми з протидії COVID-19, пише CBS News.

Зазначається, що в понеділок вакцину буде доставлено до 145 великих логістичних центрів по всій території США й протягом доби за допомогою компанії UPS, їх розповсюдять по 636 менших центрах, у яких в середині тижня почнуть вакцинувати населення.

CBS News нагадує, що першими в черзі на отримання щеплення від COVID-19 у США стоять резиденти та співробітники будинків тривалого догляду.

“Ми не заспокоїмося поки кожен американець не отримає доступ до вакцини. Я на 100% впевнений, що ми доставимо вакцину до американців, що вона буде безпечною та надійною, коли прибуде”, - сказав Перна.

Як повідомлялося, у п’ятницю Управління з контролю за продуктами й ліками США затвердило для невідкладного застосування вакцину Pfizer. Це відкрило шлях до початку розповсюдження майже 3 млн доз, які США отримають у першій поставці.