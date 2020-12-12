У Франції знову протестували проти закону «про глобальну безпеку»: обійшлося без погромів

У Парижі та інших французьких містах третю суботу поспіль відбулися акції протесту проти так званого закону «про глобальну безпеку», який, серед іншого, забороняє публікувати фото силовиків при виконанні.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на BFM TV.

Для уникнення погромів, як протягом попередніх двох суботніх акцій, на вулиці Парижа, Ліона та інших великих міст вийшли тисячі правоохоронців. Останні кажуть, що сьогоднішні протести відбулися спокійніше, ніж тиждень тому. Як написав у своєму твіттері міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін, 12 грудня вдалося уникнути серйозних погромів.

Force est restée à la loi. Plusieurs centaines de casseurs étaient venus pour commettre des violences. La stratégie de fermeté anti-casseurs - 142 interpellations et encadrement du cortège - a permis de les en empêcher, de protéger les commerçants. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 12, 2020

Попри це, сутичок із мітингарями уникнути не вдалося. Зокрема, на Площі Республіки у французькій столиці поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати протестувальників. Вони у відповідь кидали димові шашки, пляшки й каміння.

За даними міністерства внутрішніх справ Франції, загалом у 85 акціях протесту по всій країні 12 грудня взяли участь понад 26 тисяч людей, із них приблизно п’ять тисяч — у Парижі. Правоохоронці затримали всього 164 людини, із них 142 — у французькій столиці. До вечора акції протесту припинилися, люди розійшлися по домівках.

Як повідомлялося, у Франції зареєстрували законопроєкт з метою заборонити публікацію імен та фотографій поліціянтів, зокрема в інтернеті, з метою убезпечення їх від заподіяння фізичної або психологічної шкоди.

Фото: Préfecture de Police, Twitter