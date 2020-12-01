Париж готовий переписати законопроєкт про фото з поліціянтами, який викликав протести

Французький уряд вирішив переписати частину суперечливого законопроєкту, що передбачає заборону поширювати фотографії з поліціянтами.

Як передає Укрінформ, про це інформує Euronews.

Як зазначається, таке рішення ухвалили на тлі нещодавніх масових протестів.

Діюча стаття 24 законопроєкту Про глобальну безпеку, прирівнює до правопорушення фотографування та ідентифікацію правоохоронців в інтернеті, якщо це має на меті заподіяння шкоди. Однак критики вважають, що ця стаття дозволить поліції діяти безкарно.

Як зазначається, через масові протести французький уряд запропонує "повністю переписаний" текст скандальної статті.

"Ми знаємо, що сумніви все ще зберігаються. Ми повинні розвіяти ці сумніви", - йдеться у заяві лідера президентської партії LREM Крістофа Кастанера.

Як повідомлялося, у Франції зареєстрували законопроєкт з метою заборонити публікацію імен та фотографій поліціянтів, зокрема в інтернеті з метою убезпечення їх від заподіяння фізичної або психологічної шкоди.