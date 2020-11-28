У Парижі на марші проти закону «про глобальну безпеку» застосували сльозогінний газ

У Парижі в ході маніфестації проти закону «про глобальну безпеку» відбулися зіткнення з поліцією, правоохоронці застосували проти демонстрантів сльозогінний газ.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на RFI.

Як зазначається, «Марш свободи» в Парижі пройшов між площею Республіки та площею Бастилії. Префектура поліції спочатку заборонила марш, дозволивши лише збори на площі Республіки, але адміністративний суд Парижа скасував це рішення. Про свою участь у «Марші свободи» заявили близько сотні депутатів столичного регіону Іль-де-Франс, профспілки журналістів, НУО, Асоціація судової преси, представники Ліги прав людини (LDH) та інші організації.

Маніфестація проходила мирно, доки до неї не приєдналися радикали з організації Black Bloc, які побудували барикаду і почали зіткнення з поліцією. Силовики застосували сльозогінний газ.

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Маніфестації проти закону «про глобальну безпеку» пройшли сьогодні і в інших містах Франції, зокрема в Ренні, Ліллі, Нанті, Монпельє та інших.

За інформацією видання, якщо минулої суботи в маніфестаціях взяли участь близько 22 тисячі осіб, то сьогоднішні, за попередніми даними, були численнішими.

У країні вже тиждень наростає напруга щодо питання про ухвалення закону «про глобальну безпеку» і, зокрема, його 24 статті, яка забороняє знімати поліцейських під час виконання ними службових обов'язків. Ця стаття отримала схвалення з боку поліцейських профспілок, однак викликає протест у захисників громадських свобод, зокрема у журналістів, які розглядають її як «диспропорційну атаку» на свободу слова та інформації.

Крім того, публікацію зображень поліцейських вважають необхідною представники паризьких передмість, які активно підтримують дискусію про расизм у поліції.

Уряд вирішив створити незалежну комісію для розроблення остаточної редакції спірної статті, однак проти цього заперечив парламент. «Покладення такої місії на зовнішній орган є атакою на парламент, який один має право писати й ухвалювати закони», - заявив голова Національних зборів Рішар Ферран.

У п'ятницю, 27 листопада, прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс був змушений відмовитися від ідеї створення зовнішньої комісії.

фото: GETTY IMAGES