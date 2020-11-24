У Парижі жорстко ліквідували наметовий табір мігрантів
Поліцейська операція була проведена напередодні увечері, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Як зафіксовано на відео у соцмережі журналіста Клемана Лано, правоохоронці почали застосовувати силу для демонтажу близько 500 наметів, в яких мешкали мігранти і біженці.
PARIS - Installation d’un camp de réfugiés sur la place de la Place de la République.— Clément Lanot (@ClementLanot) November 23, 2020
Les organisateurs veulent souligner que l’évacuation du camp de Saint-Denis n’a résolu aucun problème. pic.twitter.com/gTSrnPN69a
На площі Республіки розпочалися сутички між поліцейськими та мешканцями табору. Поліцейські і жандарми застосували силу і спецзасоби, зокрема, й проти журналістів та активістів.
PARIS - Face à face très tendu. Tensions toujours en cours à #Republique. pic.twitter.com/URRuRWO5ml— Clément Lanot (@ClementLanot) November 23, 2020
Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив у Twitter, що деякі фотоматеріали з місця події є шокуючими.
Він вимагає від керівництва поліції французької столиці докладної доповіді про дії правоохоронців.
Фото: Remy Buisine / Twitter