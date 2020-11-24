У Парижі жорстко ліквідували наметовий табір мігрантів

У Парижі жорстко ліквідували наметовий табір мігрантів

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Укрінформ
У Парижі правоохоронці застосували силу і спеціальні засоби для евакуації нелегального поселення на площі Республіки. Міністр внутрішніх справ назвав «шокуючими» фотографії з місця події та вимагає звіту.

Поліцейська операція була проведена напередодні увечері, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Як зафіксовано на відео у соцмережі журналіста Клемана Лано, правоохоронці почали застосовувати силу для демонтажу близько 500 наметів, в яких мешкали мігранти і біженці.

На площі Республіки розпочалися сутички між поліцейськими та мешканцями табору. Поліцейські і жандарми застосували силу і спецзасоби, зокрема, й проти журналістів та активістів.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив у Twitter, що деякі фотоматеріали з місця події є шокуючими.

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Він вимагає від керівництва поліції французької столиці докладної доповіді про дії правоохоронців.

Фото: Remy Buisine / Twitter

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