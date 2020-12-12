У Південній Кореї – рекордна кількість нових випадків COVID-19

У Південній Кореї у суботу зафіксували рекордне число нових випадків зараження коронавірусом - 950.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що більшість нових випадків COVID-19 зареєстровано в столиці Сеулі і прилеглих районах.

В останні дні у країні щодня реєструється від 500 до 600 нових випадків коронавірусу.

Президент Мун Чже Ін заявив, що країна зіткнулася з «надзвичайною ситуацією», і пообіцяв посилити заходи по боротьбі з коронавірусом.

Раніше на цьому тижні Південна Корея підвищила рівень пильності на тлі третьої хвилі випадків захворювання.

За даними Worldometer, з початку пандемії у Південній Кореї зареєстровано 41 736 випадків коронавірусу, зокрема 578 смертей.

Як повідомлялося, з початку пандемії у світі виявлено 71 594 726 випадків COVID-19, зокрема 1 604 359 летальних, видужали 49 800 366 осіб.

Фото: Yonhap