У світі виявили понад 71,4 мільйона випадків COVID-19

У світі виявлено понад 71,4 мільйона випадків зараження коронавірусом, з них понад 1,6 мільйона летальних.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, станом на ранок 12 грудня у світі зареєстровано 71456605 випадків COVID-19, в тому числі 1601519 летальних, одужали 49656877 людей.

За ніч у світі виявлено 36024 нових випадки коронавірусу та 1096 смертей.

Найбільше випадків інфікування зафіксовано в США - 16295714, зокрема 302762 смерті. На другому місці Індія, де у 9827026 осіб виявлено коронавірус, а у Бразилії зареєстровано 6836313 випадків COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні станом на 12 грудня лабораторно підтверджено 885039 випадків зараження коронавірусом, у тому числі за останню добу 12811.