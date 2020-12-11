У Росії біля відділу ФСБ сталися два вибухи, є постраждалі - ЗМІ

Два вибухи сталися вранці 11 грудня біля будівлі відділу Федеральної служби безпеки (ФСБ) в селищі Учкекен у Карачаєво-Черкесії.

Як передає Укрінформ, про це Інтерфаксу повідомило поінформоване джерело.

"За попередніми даними, близько 7:00 стався перший вибух - спрацював невстановлений вибуховий пристрій невеликої потужності, ніхто не постраждав. Потім до групи співробітників правоохоронних органів, які працювали на місці, близько 12:00 підбіг чоловік, який підірвав себе", - повідомило джерело.

За його словами, шестеро осіб звернулися за медичною допомогою. Серед них і силовики, і випадкові перехожі.

Раніше Інтерфакс повідомив, що чоловік, який підірвав себе біля входу до відділу ФСБ в селищі Учкекен, міг належати до одного з екстремістських угруповань.

"За попередніми даними, чоловік поділяв погляди екстремістських угруповань. Перед вибухом він підійшов до групи правоохоронців біля входу до будівлі відділу ФСБ і підірвав себе з вигуками: "Аллах Акбар", - сказав співрозмовник агентства.