У Туреччині поліція знешкодила терориста-смертника

На сході Туреччини знешкодили терориста-смертника, який збирався здійснити теракт у місті Віраншехір у провінції Шанлиурфа.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення головного поліцейського управління Шанлиурфи у Twitter.

«Терорист, який намагався підірвати 1,5-кілограмову бомбу у місті Віраншехір, був нейтралізований черговим підрозділом поліції», - повідомили в управлінні.

У МВС Туреччини повідомили, що вибухівку для здійснення теракту було незаконно переправлено з території Сирії. Поліція зупинила для перевірки таксі, на якому рухався терорист. Вибухівка була прив’язана у нього на поясі. Терорист-смертник мав сирійське громадянство.

Триває розслідування інциденту. Попередньо терорист належав до Робітничої партії Курдистану чи до її відгалужень, що діють на території Сирії.

Як відомо, вчора у результаті підриву вибухового пристрою в автомобілі на одному з блокпостів в районі сирійського міста Рас-ель-Айн, загинуло 4, було поранено 8 людей. Серед загиблих два турецькі жандарми та два місцеві мешканці, шість співробітників жандармерії та два представники силових підрозділів Туреччини були поранені.

Фото: eadaily.com