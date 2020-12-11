Глава МВС Албанії подав у відставку після того, як поліція застрелила порушника карантину

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Поліція застрелила 25-річного албанця близько 8:00 8 грудня. Спочатку правоохоронці заявляли, що чоловік не виконав наказ поліцейського зупинитися і нібито мав при собі зброю. Однак пізніше з'ясувалося, що він тримав якийсь предмет, але не був озброєним.

У поліції заявили про надмірне застосування сили з боку їхнього працівника, який намагався зупинити чоловіка.

Інцидент обурив жителів Албанії, через що спалахнули протести з вимогою відставки глави МВС. Люди кидали різні предмети в будівлю міністерства і підпалювали різдвяні ялинки.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама у телевізійному зверненні, випущеному якраз в той момент, коли у четвер почалася чергова акція протесту, вибачився перед батьками 25-річного загиблого чоловіка. А глава МВС Албанії заявив, що вирішив піти з посади «як людина і як батько, який скромно поділяє біль із сім'єю Клодіана Раші».

Зазначається, що у четвер кілька сотень людей вийшли на акцію протесту попри заклик влади дотримуватися пов'язаної з пандемією заборони на публічні збори чисельністю понад 10 осіб.

Вони пройшли маршем до міністерства внутрішніх справ, а деякі кидали каміння та інші предмети в поліцейських, які відповіли сльозогінним газом і водометами. Деякі протестувальники були затримані.

У місті Корча на південному сході країни протестувальники напали на поліцію та мерію, пише агентство.

Головна опозиційна партія країни безпосередньо звинуватила прем’єра в смерті Раші і зажадала відставки Рами. У країні мають відбутися парламентські вибори в квітні 2021 року.

Як повідомлялося, албанський уряд запровадив різні заходи, включаючи комендантську годину, щоб запобігти зростанню кількості захворювань на COVID-19.

За даними сайту Worldometer, в Албанії з початку пандемії зареєстрували 46 061 випадок COVID-19, з них 955 летальних, 23 609 осіб одужали.

Загалом у світі станом на ранок 11 грудня зафіксовано 70 720 319 випадків коронавірусу.

Фото: Twitter/AlbaniaUntoldStories