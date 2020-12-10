В Албанії спалахнули протести після того, як поліція застрелила порушника карантину

В Албанії спалахнули протести після того, як поліція застрелила порушника комендантської години, введеної для боротьби з поширенням коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Поліція застрелила 25-річного албанця близько 8:00 8 грудня. Спочатку правоохоронці заявляли, що чоловік не виконав наказ поліцейського зупинитися і нібито мав при собі зброю. Однак пізніше з'ясувалося, що він тримав якийсь предмет, але не був озброєним.

У поліції заявили про надмірне застосування сили з боку їхнього працівника, який намагався зупинити чоловіка.

Інцидент обурив жителів Албанії, через що спалахнули протести з вимогою відставки глави МВС. Люди кидали різні предмети в будівлю міністерства і підпалювали різдвяні ялинки.

У середу, 9 грудня, поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ. Двоє правоохоронців і журналіст отримали легкі поранення.

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Албанський уряд запровадив різні заходи, включаючи комендантську годину, щоб запобігти зростанню кількості захворювань на COVID-19.

За даними сайту Worldometer, в Албанії з початку пандемії зареєстрували 45 188 випадків COVID-19, з них 951 летальний, 23 072 особи одужали.

У світі станом на ранок 10 грудня зафіксовано понад 69 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже майже 48 млн осіб.

Фото: Twitter/AlbaniaUntoldStories