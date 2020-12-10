США посилили санкції проти Кадирова та його оточення

Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США оголосив про нові санкції проти глави Чеченської республіки РФ Рамзана Кадирова та пов'язаних із ним фізичних і юридичних осіб.

Про це повідомляє мінфін США, передає Укрінформ.

Зокрема, під обмеження потрапив безпосередньо Рамзан Кадиров як керівник організації, причетної до вбивства Бориса Нємцова, а також «інших серйозних порушень прав людини».

Крім того, у списку санкцій опинилися шість компаній, які продовжують забезпечувати прибуток лідеру Чечні. Це, зокрема, організація «Абсолютний чемпіонат Ахмат»; клуб змішаних єдиноборств «Ахмат»; ФК «Ахмат Грозний»; Фонд Ахмата Кадирова; ТОВ «Мегастройинвест»; ТОВ «Чеченськие минеральные воды».

До санкційного переліку також потрапили п’ятеро фізичних осіб, у тому числі заступник прем’єр-міністра Чечні, кілька спецпредставників Кадирова, його персональний радник з питань безпеки та тренер з верхової їзди.

Як повідомлялося, у липні 2020 року США запровадили санкції проти Рамзана Кадирова, його дружини та доньок у звязку з причетністю глави Чеченської республіки РФ до «численних серйозних порушень прав людини».