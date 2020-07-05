В Австрії застрелили блогера, який критикував Кадирова і врятував Мосійчука

У Відні застрелили Маміхана Умарова ("Анзор із Відня"), який публічно критикував владу Чечні та особисто Рамзана Кадирова і попередив колишнього народного депутата і заступника командира добробату "Азов" Ігоря Мосійчука про замах на вбивство.

Як пише видання Österreich, це сталося в передмісті Відня о 19.30 вечора суботи 4 липня.

Мовиться про Маміхана Умарова – блогера "Анзора з Відня".

Австрійська поліція повідомила, що вбивцю – чеченця за національністю – затримали за допомогою оперативної реакції та застосування гелікоптера. Коли ж поліція стрілка знайшла – він здався без опору.

Читайте також: НСЖУ заявляє про відсутність прогресу у справі про вбивство журналіста Комарова

В австрійських ЗМІ зазначено, що загиблий – один із чеченців, які звернулися до уряду Австрії в пошуках притулку. Водночас "Кавказ.Реалії" пишуть, що це Маміхан Умаров. Сам Умаров у інтерв'ю ютуб-каналу "Свободный" (опубліковане в лютому 2020 року) стверджував, що живе з 2005 року в Австрії під ім'ям Мартін Бек.

На інформацію про вбивство Умарова у телеграм-каналі відреагував і Ігор Мосійчук. Він нагадав, що застрелений чеченець був головним свідком у справах: про напад на Аміну Окуєву і її чоловіка Адама Осмаєва (30 жовтня 2017 року невідомі розстріляли їхнє авто під Києвом – Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення) та теракту в Києві під телеканалом "Еспресо" (25 жовтня 2017, на тоді ще народного депутата Мосійчука вчинили замах: його поранено, в результаті якого загинули кілька людей).