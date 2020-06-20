НСЖУ заявляє про відсутність прогресу у справі про вбивство журналіста Комарова

У Національній спілці журналістів України наполягають на публічному звіті Національної поліції щодо належних зусиль для розслідування убивства журналіста Вадима Комарова, який помер рік тому, 20 червня.

Про це йдеться в заяві пресслужба НСЖУ, яку оприлюднив у Facebook її голова Сергій Томіленко.

"Жорстокий напад на журналіста відбувся 5 травня 2019 року у центрі Черкас. Вадим Комаров упав у кому і пробув у цьому стані усі півтора місяця до своєї смерті. І справа убивства Павла Шеремета у Києві в липні 2016 року, і справа убивства Вадима Комарова в Черкасах у 2019 році були одними з головних питань спеціальних парламентських слухань з фізичної безпеки журналістів у листопаді 2019 року. Та попри запевнення, що над розслідуванням працює спеціальна слідча група на рівні керівництва кримінальної поліції України, інформація про прогрес у розслідуванні убивства Вадима Комарова відсутня", - йдеться в заяві.

"Не порушувати незручних тем та не критикувати наділених владою осіб – саме такий сигнал дає черкаським журналістам убивство Вадима Комарова та відсутність належних зусиль для розкриття злочину, - наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Професія журналіста лишається небезпечною в Україні".

Як повідомлялося, Вадим Комаров, журналіст, блогер, громадський активіст, радник міського голови Черкас на громадських засадах, представник Громадської ради при Черкаській ОДА, 20 червня 2019 року був жорстоко побитий серед білого дня в центрі міста. Від отриманих травм помер. Правоохоронці відпрацьовували три версії, зокрема і пов'язану з професійною діяльністю - журналіст займався розслідуванням корупції місцевих чиновників.