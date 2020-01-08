Торік у світі вбили 49 журналістів, серед них й українця Комарова

Міжнародна федерація журналістів зафіксувала 49 убивств журналістів та працівників медіа у 2019 році, в тому числі два в Європі.

Про це повідомляє служба інформацiї Національної спілки журналістів України з посиланням на сайт Європейської федерації журналістів.

"МФЖ фіксує очевидне зменшення кількості вбитих журналістів порівняно з 2018 роком, коли було зафіксовано 95 фактів. Але значна кількість вбивств та їх мотиви нагадують про те, що насильство проти журналістів все ще поширене, а за безкарність за злочини проти фізичної безпеки медіа-працівників повинні нести відповідальність представники влади", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, МФЖ також опублікувала список 18 країн, де було вбито журналістів, включаючи Африку (9), Азійсько-Тихоокеанський регіон (12), Європу (2), Латинську Америку (18) та Близький Схід і Арабський світ (8).

Мексика очолює список найнебезпечніших країн з 10 вбивствами журналістів, які розслідували діяльність корупціонерів та наркобаронів, а цілеспрямовані напади забрали життя 5-х журналістів в Афганістані та 4-х в Пакистані.

"МФЖ та ЄФЖ зафіксували 2 вбивства журналістів у 2019 році на європейському континенті. Після сумного рекорду, 12 смертей у 2015 році, в основному внаслідок різанини у редакції тижневика Charlie-Hebdo у Франції, ситуація в Європі має тенденцію до стабілізації: 3 смерті у 2016 році, 5 - у 2017 році, 4 - у 2018 році та 2 - у 2019 році. Але в той же час кількість випадків безкарності за вбивство журналістів у Європі зростає", - підкреслили в НСЖУ.

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Крім того, зазначається, що Платформа Ради Європи із захисту журналістики та безпеки журналістів офіційно зафіксувала 36 випадків безкарності за злочини проти журналістів в Європі, включаючи 14 вбитих та зниклих безвісти сербських та албанських журналістів у Косові. Також увагу приділили кейсам з наступних країн: Росія (6 випадків безкарності), Україна (6), Туреччина (4), Азербайджан (2), Мальта (1), Чорногорія (1), Велика Британія (1) та Сербія (1).

Президент МФЖ Юнес Муджахід закликає уряди подолати свою неспроможність припинити безкарність за злочини проти працівників ЗМІ, в тому числі за допомогою Конвенції ООН про безпеку засобів масової інформації, яку підтримує МФЖ. “Ми також закликаємо європейські уряди повністю та без затримок виконувати рекомендацію Ради Європи щодо захисту журналістики та безпеки журналістів і працівників ЗМІ”, - додав президент ЄФЖ Могенс Бліхер Б’єрегорд.

Водночас в НСЖУ нагадали, що з перших днів нападу на журналіста Вадима Комарова у 2019 році тримали цей випадок на контролі. "НСЖУ регулярно робить запити щодо актуального ходу розслідування вбивства колеги з Черкас. Кейс щодо загибелі черкаського журналіста-розслідувача окремо наголошувався під час парламентських слухань "Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи вирішення", які пройшли 6 листопада 2019 року за ініціативи НСЖУ", - зазначили в Спілці журналістів України.

Як повідомлялося, у 2018 році у світі було зафіксовано 95 вбивств журналістів.