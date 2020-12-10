Данія вводить жорсткий карантин - що залишать працювати

Влада Данії посилює карантин ще в 31 із загалом 98 муніципалітетів країни у зв’язку з тим, що приріст нових випадків COVID-19 побив рекорд, перевищивши 3 тисячі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local із посиланням на міністра охорони здоров’я Данії Магнуса Х’юніке.

Зазначається, що посилені заходи набудуть чинності з 4 години дня 11 грудня і триватимуть до 3 січня.

Нові обмеження передбачають закриття усіх ресторанів і кафе, спортзалів та басейнів (окрім місць тренування професійних спортсменів), музеїв, кінотеатрів, бібліотек тощо.

Школярі від 5 класу і старші перейдуть на дистанційне навчання, як і вся вища освіта. Екзамени не скасовуються, але відбудуться переважно онлайн.

Державних службовців у всіх випадках, коли це можливо, переведуть на дистанційну роботу. Бізнес просять вчинити так само.

Раніше ж посилені карантинні обмеження діяли у 38 муніципалітетах - з 9 грудня. Відтепер заходи поширюватимуться на всю територію регіонів Зеландія та Центральна Ютландія, включно з великим (як для Данії) містом Ольборг, де проживає понад 200 тисяч осіб. Загалом там проживають близько 79% населення країни.

Данський міністр охорони здоров’я переконливо закликав усіх громадян «максимально залишатися вдома, щоб знизити кількість соціальних контактів».