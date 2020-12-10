На Тайвані стався потужний землетрус, є постраждалі

Землетрус магнітудою 6,2 бала стався поблизу східного узбережжя Тайваню.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Геологічна служба США.

Землетрус зафіксовано 10 грудня о 15:19 за київським часом. Епіцентр його знаходився за 26 км від міста Їлан на глибині 74,6 км.

Зазначається, що попередження про цунамі не було оголошено.

За даними CNA, в результаті стихійного лиха постраждали 17 людей. Також є інформація, що у столиці Тайбеї було призупинено рух метро, а місцева залізниця на декілька годин призупинила рух у деяких районах острова.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок землетрус магнітудою 6,4 стався у провінції Сорсогон, центральна частина Філіппін.